Зайцева Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зайцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зайцева Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Зайцев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Зайцева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Зайцев Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно