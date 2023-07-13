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Зайцева Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зайцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зайцева Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Зайцев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Зайцева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зайцев Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно