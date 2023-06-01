Клементьевская (Вележева) Мария(Марья) Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьевская (Вележева) Мария(Марья) Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

04.06.1859

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Вележев Гавриил Алексеевич

Мать: Вележева Акулина(Акилина) Родионова

Бракосочетание
19.08.1856

Муж: Клементьевский Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
30.08.1858

Сын: Клементьевский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Клементьевский Алексей Васильевич

Смерть
04.06.1859
В новой Екатерининской больнице, в1859 г. умерла 4июня(от чахотки в возрасте 19 лет) погребена 7июня на Ваганьковском кладбище. Жена Подъемщика Синодальной Типографіи Марія Гавріилова Клементьевская.