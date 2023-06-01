Клементьевская (Вележева) Мария(Марья) Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти04.06.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
19.08.1856
Рождение ребёнка
30.08.1858
Сын: Клементьевский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Клементьевский Алексей Васильевич
Смерть
04.06.1859
В новой Екатерининской больнице, в1859 г. умерла 4июня(от чахотки в возрасте 19 лет) погребена 7июня на Ваганьковском кладбище. Жена Подъемщика Синодальной Типографіи Марія Гавріилова Клементьевская.