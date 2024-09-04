Шачнева Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шачнева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Шачнев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Шачнев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шачнева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шачнев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Шачнева Васса Ивановна
Отец ребёнка: Шачнев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно