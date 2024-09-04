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Шачнева Анна Никитична

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Шачнев Никита Сергеевич

Мать: Шачнева (Сапожникова) Анастасия Ипполитовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шачнев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шачнева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Шачнев Иван Алексеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Шачнев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шачнев Иван Алексеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шачнева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шачнев Иван Алексеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Шачнева Васса Ивановна

Отец ребёнка: Шачнев Иван Алексеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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