Ромахова (Ягнова) Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромахова (Ягнова) Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Ягнов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1883

Муж: не указан

Рождение ребёнка
09.12.1883

Сын: Ромахов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Ромахов Егор Михайлович

Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
11.07.1893

Дочь: Ромахова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
08.11.1895

Дочь: Ромахова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
04.04.1898

Сын: Ромахов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
14.12.1899

Дочь: Сергеева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
05.08.1902

Дочь: Половкова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
23.03.1905

Сын: Ромахов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно