Ромахова (Ягнова) Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Ягнов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1883
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.12.1883
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
11.07.1893
Дочь: Ромахова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
08.11.1895
Дочь: Ромахова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
04.04.1898
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
14.12.1899
Дочь: Сергеева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
05.08.1902
Дочь: Половкова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
23.03.1905
Сын: Ромахов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ромахов Михаил Ефимович
Смерть
Неизвестно