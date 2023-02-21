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Маценко Валерий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1975

Отец: Маценко Анатолий Васильевич

Мать: не указана

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