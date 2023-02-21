Васнецова (Овчинникова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Васнецов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Васнецов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Васнецов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Васнецов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Васнецов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Васнецов Григорий Алексеевич
Большая Уча, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно