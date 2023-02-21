Васнецова (Овчинникова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Овчинникова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Васнецов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Васнецов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Васнецов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Васнецов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Васнецов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Васнецов Григорий Алексеевич

Большая Уча, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
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