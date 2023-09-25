Десятов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Десятов Василий Кузьмич

Мать: не указана

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