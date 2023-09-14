Демиров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демиров Александр Иванович
Мать ребёнка: Арабаджи Демирова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демирова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Арабаджи Демирова Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно