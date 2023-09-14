Демиров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демиров Александр Иванович

Мать ребёнка: Арабаджи Демирова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демирова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Арабаджи Демирова Ирина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арабаджи Демирова Ирина Федоровна

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