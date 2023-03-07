Ульдяков Иван Кузмич
Место рождения
Дата рождения01.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879
Отец: Ульдяков Кузьма Васильевич
Мать: Евгения Сергеевна
Бракосочетание
14.01.1902
Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
24.06.1903
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-MNSC
Рождение ребёнка
22.08.1906
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7VDT
Рождение ребёнка
01.04.1908
Сын: Ульдяков Василий Иванович
Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1910
Сын: Ульдяков Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-65DX
Рождение ребёнка
12.02.1913
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1916
Сын: Ульдяков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-654D
Смерть
Неизвестно