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Ульдяков Иван Кузмич

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Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879

Отец: Ульдяков Кузьма Васильевич

Мать: Евгения Сергеевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.01.1902

Жена: Ульдякова Евдокия Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
24.06.1903

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-MNSC
Рождение ребёнка
22.08.1906

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2C-7VDT
Рождение ребёнка
01.04.1908

Сын: Ульдяков Василий Иванович

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1910

Сын: Ульдяков Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-65DX
Рождение ребёнка
12.02.1913

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1916

Сын: Ульдяков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ульдякова Евдокия Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG2H-654D
Смерть
Неизвестно
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