Коркина (Коркина) Таисия
Место рождения
Дата рождения19.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1977
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Турукин Владимир
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
30.03.1990
Муж: Турукин Владимир
Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра