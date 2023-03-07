Коркина (Коркина) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина (Коркина) Таисия

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Место рождения

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

19.01.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.04.1977

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Турукин Владимир

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
30.03.1990

Муж: Турукин Владимир

Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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