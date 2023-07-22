Бякова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1894
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Бяков Семен Спиридонович
Восприемник - той же деревни крестьянская вдова Агапия Ивановна Бякова Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно