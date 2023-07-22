Бякова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1894

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Бяков Семен Спиридонович

Восприемник - той же деревни крестьянская вдова Агапия Ивановна Бякова Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ГБУ АО «Государственный архив Архангельской области» Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Семен Спиридонович

Смерть
Неизвестно