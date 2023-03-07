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Астахов Иван Матвеевич
Астахов Иван Матвеевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
06.03.1991
Пол
Мужской
Отец
Астахов Матвей Николаевич
1956 г.р.
Мать
Астахова (Патенко) Елена Борисовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1991
Отец:
Астахов Матвей Николаевич
Мать:
Астахова Елена Борисовна
Москва
, город федерального значения Москва
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