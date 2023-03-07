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Астахов Иван Матвеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1991

Отец: Астахов Матвей Николаевич

Мать: Астахова Елена Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
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