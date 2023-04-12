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Новоторженцев Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Новоторженцев Андрей Симеонович

Мать: Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Новоторженцева Федора Павловна

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Новоторженцев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Пелагея Филипповна

Смерть
Неизвестно
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