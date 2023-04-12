Новоторженцев Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Новоторженцев Андрей Симеонович
Мать: Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Новоторженцева Федора Павловна
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Новоторженцев Михаил Павлович
Мать ребёнка: Пелагея Филипповна
Смерть
Неизвестно