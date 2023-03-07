Дарья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Макаровна

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Место рождения

Задорожье, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Задорожье, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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