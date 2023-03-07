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Дарья Макаровна
Дарья Макаровна
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Место рождения
Задорожье
, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Дата рождения
1770
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Дмитрий
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Задорожье
, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Дмитрий
Смерть
Неизвестно
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