Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сокур Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно