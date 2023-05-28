Батова (Крымкина) Августа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батова (Крымкина) Августа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крымкин Александр

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно