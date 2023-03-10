Прибытков (Неизвестно) Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибытков (Неизвестно) Неизвестно Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ТД
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Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прибытков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прибытков Петр Алексеевич

Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибытков Петр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лаврентьевка
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