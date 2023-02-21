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Клейман Аким Сысоевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1908

Дата смерти

06.04.1990

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1908

Отец: Клейман Сысой Иванович

Мать: не указана

Военная служба
С 09.01.1942
Призван 9.01.1942 года Илекским РВК. Служил рядовым в 213 танковой бригаде. Был ранен. 30.04.1943 года прибыл в эвакуационный госпиталь № 2650. 3.05.1943 после лечения отправлен в 208 запасной стрелко... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клейман Анисья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
06.04.1990
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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