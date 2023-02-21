Клейман Аким Сысоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1908
Дата смерти06.04.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1908
Отец: Клейман Сысой Иванович
Мать: не указана
Военная служба
С 09.01.1942
Призван 9.01.1942 года Илекским РВК. Служил рядовым в 213 танковой бригаде. Был ранен. 30.04.1943 года прибыл в эвакуационный госпиталь № 2650. 3.05.1943 после лечения отправлен в 208 запасной стрелко... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клейман Анисья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.04.1990
Похороны
Неизвестно