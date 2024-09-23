Наталья Яковлевна
Место рожденияДаниловский уезд Ярославская область
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Шувалова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Шувалов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Отец ребёнка: Шувалов Иван Семенович
Рождение ребёнка
14.11.1869 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1874 ст.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно