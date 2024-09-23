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Наталья Яковлевна

Место рождения

Даниловский уезд Ярославская область

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Шувалова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Шувалов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Сын: Шувалов Яков Иванович

Отец ребёнка: Шувалов Иван Семенович

Свистуново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1869 ст.

Сын: Шувалов Авив Иванович

Отец ребёнка: не указан

Свистуново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.10.1874 ст.

Сын: Шувалов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: не указан

Свистуново, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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