Викторова (Кизимова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторова (Кизимова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Викторов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Игорь Иванович

Отец ребёнка: Викторов Иван

Смерть
Неизвестно
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