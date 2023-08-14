Митькина Хавронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина Хавронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

После замужества проживала в Тюринке
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мартынкина Евдакия Ивановна

Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехала жить в Москву
Рождение ребёнка
1902

Сын: Митькин Иван Иванович

Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Никишина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехала в Москву
Рождение ребёнка
1906

Сын: Митькин Василий Иванович

Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Москву
Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Митькин Осип Иванович

Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Мещерино, инвалид с детства - что-то с ногой
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Митькина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехала в Щёкино
Рождение ребёнка
1920

Сын: Митькин Егор Иванович

Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Погиб на ВОВ
Рождение ребёнка
1923

Сын: Митькин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Проживал в Туле
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митькин Иван Федосеевич

Смерть
Неизвестно