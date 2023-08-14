Митькина Хавронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
После замужества проживала в Тюринке
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мартынкина Евдакия Ивановна
Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич
Переехала жить в Москву
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Никишина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич
Переехала в Москву
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич
Переехал в Москву
Рождение ребёнка
21.11.1908
Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич
Переехал в Мещерино, инвалид с детства - что-то с ногой
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Митькина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич
Переехала в Щёкино
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич
Погиб на ВОВ
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Митькин Иван Федосеевич
Проживал в Туле
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно