Печенник Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.03.1966
Дочь: Копачёва Елена Валентиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область