Печенник Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печенник Татьяна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1966 г.р.

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.03.1966

Дочь: Копачёва Елена Валентиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
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