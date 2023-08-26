Киреев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Киреева Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Семен Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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