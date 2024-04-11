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Череминин Степан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1917

Дата смерти

10.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Череминина Елена Степановна

Мать ребёнка: Череминина (Луговых) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Череминина (Луговых) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1937

Сын: Череминин Вячеслав Степанович

Мать ребёнка: Череминина (Луговых) Ольга Ивановна

Смерть
10.12.1989

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