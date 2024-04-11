Череминин Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1917
Дата смерти10.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Череминина Елена Степановна
Мать ребёнка: Череминина (Луговых) Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1937
Сын: Череминин Вячеслав Степанович
Мать ребёнка: Череминина (Луговых) Ольга Ивановна
Смерть
10.12.1989