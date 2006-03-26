Волохин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волохин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1932

Дата смерти

26.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1964

Жена: не указана

Асаревичи, Брагинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.11.1964

Дочь: Канчер Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Волохина Анна Кузьминична

Смерть
26.03.2006
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