Волохин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1932
Дата смерти26.03.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1964
Жена: не указана
Асаревичи, Брагинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.11.1964
Дочь: Канчер Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Волохина Анна Кузьминична
Смерть
26.03.2006