Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична
Место рождения
Дата рождения08.10.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1883
Рождение ребёнка
29.03.1885
Сын: Чуйков Степан Поликарпович
Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1886
Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.1888
Дочь: Орехова (Чуйкова) Анна Поликарповна
Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
08.02.1891
Сын: Чуйков Дмитрий Поликарпович
Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1895
Сын: Чуйков Никифор Поликарпович
Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
07.05.1898
Сын: Чуйков Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1903
Дочь: (Чуйкова) Матрона Поликарповна
Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович
Бракосочетание
06.01.1905
Муж: не указан