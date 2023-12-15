Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Шкатова) Анастасия Фоминична

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.10.1867

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1883

Муж: Чуйков Поликарп Михайлович

Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Чуйков Степан Поликарпович

Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1886

Сын: Чуйков Яков Поликарпович

Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1888

Дочь: Орехова (Чуйкова) Анна Поликарповна

Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1891

Сын: Чуйков Дмитрий Поликарпович

Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1895

Сын: Чуйков Никифор Поликарпович

Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1898

Сын: Чуйков Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1903

Дочь: (Чуйкова) Матрона Поликарповна

Отец ребёнка: Чуйков Поликарп Михайлович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.01.1905

Муж: не указан

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