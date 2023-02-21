Кольцова Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кольцов Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1934
Дочь: Аристархова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Жиганов Сергей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно