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Брыкова Нестерова Лукерья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1903

Дата смерти

?.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1903

Отец: Нестеров Илья Иванович

Мать: Нестерова Лихачева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1939

Дочь: Брыкова Копташкина Октябрина Сергеевна

Отец ребёнка: Брыков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брыков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брыкова Краснопеева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брыкова Гончарова Клюшнева Чалкина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.06.1979