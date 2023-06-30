Брыкова Нестерова Лукерья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1903
Дата смерти?.06.1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1903
Рождение ребёнка
08.11.1939
Дочь: Брыкова Копташкина Октябрина Сергеевна
Отец ребёнка: Брыков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брыкова Краснопеева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брыкова Гончарова Клюшнева Чалкина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.06.1979