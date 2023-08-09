Шадрина Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрина Мария Даниловна

Шадрина Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шадрин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Шадрин Дмитрий Артемьевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шадрин Иоанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Шадрин Дмитрий Артемьевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шадрин Дмитрий Артемьевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Дмитрий Артемьевич

Смерть
Неизвестно