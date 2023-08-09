Шадрина Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Шадрин Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Шадрин Дмитрий Артемьевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шадрин Дмитрий Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно