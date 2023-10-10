Внуков Михаил Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Внуков Евсевий Петрович
Мать: Матрона Поплиевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
?.10.1928
Рождение ребёнка
03.11.1930
Дочь: Белова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Поселок Березовый Дросковский район
Рождение ребёнка
?.07.1934
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1942
Ленинградская область