Внуков Михаил Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Внуков Михаил Евсеевич

Место рождения

Внуково

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1930 г.р.
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1939 г.р.
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ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Внуков Евсевий Петрович

Мать: Матрона Поплиевна

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
?.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
03.11.1930

Дочь: Белова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Поселок Березовый Дросковский район
Рождение ребёнка
?.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Внуков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Сидоровна

Смерть
1942
Ленинградская область
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