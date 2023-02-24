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Зыкова Варвара Семёновна

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Место рождения

починок Пономаревский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1756 и 1764 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Между 1781 и 1782 г.р.
Вычислено 1790 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

починок Пономаревский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Татьяна Евсеевна

Отец ребёнка: Зыков Евсей Никифорович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Дочь: Ульяна Евсеевна

Отец ребёнка: Зыков Евсей Никифорович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782

Сын: Зыков Максим Евсеевич

Отец ребёнка: Зыков Евсей Никифорович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Зыков Егор Евсеевич

Отец ребёнка: Зыков Евсей Никифорович

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Евсей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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