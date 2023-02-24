Зыкова Варвара Семёновна
Место рожденияпочинок Пономаревский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияВычислено 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
починок Пономаревский, Пищальская волость, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Татьяна Евсеевна
Отец ребёнка: Зыков Евсей Никифорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Дочь: Ульяна Евсеевна
Отец ребёнка: Зыков Евсей Никифорович
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782
Отец ребёнка: Зыков Евсей Никифорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Сын: Зыков Егор Евсеевич
Отец ребёнка: Зыков Евсей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно