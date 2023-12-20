Бусел Дев Михайлова Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБусел Дев Михайлова Валентина Петровна

Бусел Дев Михайлова Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1967

Отец: Михайлов Петр

Мать: Михайлова Алина Антоновна

Рождение ребёнка
20.05.1984

Дочь: Бусел Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Бусел Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.12.1985

Сын: Бусел Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бусел Александр Александрович

Паперня, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.11.1992

Сын: Бусел Денис Александрович

Отец ребёнка: Бусел Александр Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.