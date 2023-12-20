Бусел Дев Михайлова Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1967
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1967
Отец: Михайлов Петр
Рождение ребёнка
20.05.1984
Дочь: Бусел Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Бусел Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.12.1985
Сын: Бусел Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бусел Александр Александрович
Паперня, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.11.1992
Сын: Бусел Денис Александрович
Отец ребёнка: Бусел Александр Александрович