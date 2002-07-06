Трефилов Данил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилов Данил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2002

Отец: не указан

Мать: Трефилова Татьяна Викторовна

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