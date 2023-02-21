Ермакова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1919

Сын: Ермаков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ермаков Иван

Березовка, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Ермаков Станислав Иванович

Отец ребёнка: Ермаков Иван

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Ермакова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Ермаков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Иван

Смерть
1968
Москва, город федерального значения Москва
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