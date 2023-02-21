Ермакова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1919
Отец ребёнка: Ермаков Иван
Березовка, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Ермаков Станислав Иванович
Отец ребёнка: Ермаков Иван
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Ермакова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Ермаков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Иван
Смерть
1968
Москва, город федерального значения Москва