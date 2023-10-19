Новожилова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Новожилов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Новожилов Борис Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Борисович

Отец ребёнка: Новожилов Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Борис Васильевич

Смерть
Неизвестно
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