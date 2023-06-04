Наталия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
15.11.1876 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.11.1876 Чермы Георгий Васильевич отец крестьянин Василий Фомич мать жена Марфа Ивановна крестьянин Константин Иванович отставного рядового жена Наталия Михайловна https://w... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно