Наталия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.11.1876 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.11.1876 Чермы Георгий Васильевич отец крестьянин Василий Фомич мать жена Марфа Ивановна крестьянин Константин Иванович отставного рядового жена Наталия Михайловна https://w... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно