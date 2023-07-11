Брылёва Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брылёва Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.2003

Сын: Брылёв Георгий Романович

Отец ребёнка: Брылёв Роман Владимирович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брылёв Роман Владимирович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брылёв Роман Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
г. Кемерово