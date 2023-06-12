Зубакова-Судакова Глафира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Судаков Елисей
Мать: Судакова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубаков Валерий
Отец ребёнка: Зубаков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубакова-Неизвестно Татьяна
Отец ребёнка: Зубаков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубаков Геннадий
Отец ребёнка: Зубаков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубаков Пётр
Смерть
Неизвестно