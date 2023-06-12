Зубакова-Судакова Глафира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубакова-Судакова Глафира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Судаков Елисей

Мать: Судакова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубаков Валерий

Отец ребёнка: Зубаков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубакова-Неизвестно Татьяна

Отец ребёнка: Зубаков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубаков Геннадий

Отец ребёнка: Зубаков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубаков Пётр

Смерть
Неизвестно