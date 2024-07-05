Солдатов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Солдатов Яков Лаврентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Солдатов Прохор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно