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Солдатов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Солдатов Яков Лаврентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Солдатов Прохор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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