Ахмедов Али Дамир оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1962
Рождение ребёнка
17.04.2003
Дочь: Ахмедова Алия Алиевна
Мать ребёнка: Ахмедова (Каменцева) Наталья Владимировна
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.08.2013
Дочь: Ахмедова Айсель Алиевна
Мать ребёнка: Ахмедова (Каменцева) Наталья Владимировна