Нежгорова Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1977
Рождение ребёнка
21.04.1999
Сын: Нежгоров Артём Алексеевич
Отец ребёнка: Нежгоров Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
23.05.2005
Дочь: Нежгорова Кристина Алексеевна
Отец ребёнка: Нежгоров Алексей Владимирович
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область