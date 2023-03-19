Нежгорова Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНежгорова Марина Александровна

Нежгорова Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1977

Отец: Бочкарев Александр Матвеевич

Мать: Бочкарёва Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
21.04.1999

Сын: Нежгоров Артём Алексеевич

Отец ребёнка: Нежгоров Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
23.05.2005

Дочь: Нежгорова Кристина Алексеевна

Отец ребёнка: Нежгоров Алексей Владимирович

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close