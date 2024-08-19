Попова Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1755

Муж: Попов Степан Степанович

Супруг(-а): Настасья Михайловна Попова
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Попов Игнатий Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Степанович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764

Сын: Попов Максим Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Степанович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Попов Василий Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Степанович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775

Дочь: Силина (Попова) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Степанович

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1783
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область

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