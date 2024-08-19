Попова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1755
Супруг(-а): Настасья Михайловна Попова
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Попов Степан Степанович
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764
Отец ребёнка: Попов Степан Степанович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Попов Степан Степанович
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775
Дочь: Силина (Попова) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Степанович
Смерть
1783