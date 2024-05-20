Учайкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1967
Дочь: Учайкина - Федосеева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Пронькина - Учайкина Зоя Тихоновна
Рождение ребёнка
1969
Сын: Учайкин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Пронькина - Учайкина Зоя Тихоновна
Рождение ребёнка
26.05.1971
Дочь: Учайкина - Куликова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Пронькина - Учайкина Зоя Тихоновна
Смерть
Неизвестно