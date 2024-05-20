Учайкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУчайкин Василий

Учайкин Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронькина - Учайкина Зоя Тихоновна

Рождение ребёнка
09.11.1967

Дочь: Учайкина - Федосеева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Пронькина - Учайкина Зоя Тихоновна

Рождение ребёнка
1969

Сын: Учайкин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Пронькина - Учайкина Зоя Тихоновна

Рождение ребёнка
26.05.1971

Дочь: Учайкина - Куликова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Пронькина - Учайкина Зоя Тихоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.