Вейссе Виктор Феодоров
Место рожденияОрел, Россия
Дата рождения09.04.1851
Дата смертиПосле 01.01.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1851
Орел, Россия
Крещение
12.04.1851
Орловский кафедральный собор
Восприемники: Орловский помещик Иван Аркадиев Хвощинский и орловского купца Ивана Алексеева Чибисова жена Анна Иванова
Рождение ребёнка
После 10.09.1892
Дочь: Вера Викторовна
Мать ребёнка: Вейссе Юлия Густавовна
Ахтырка
Рождение ребёнка
После 01.01.1898
Дочь: Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Вейссе Юлия Густавовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вейссе Юлия Густавовна
Смерть
После 01.01.1898