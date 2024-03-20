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Вейссе Виктор Феодоров

Место рождения

Орел, Россия

Дата рождения

09.04.1851

Дата смерти

После 01.01.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1851

Отец: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)

Мать: Вейсе Параскева Андреева

Орел, Россия
Крещение
12.04.1851
Орловский кафедральный собор
Восприемники: Орловский помещик Иван Аркадиев Хвощинский и орловского купца Ивана Алексеева Чибисова жена Анна Иванова
Рождение ребёнка
После 10.09.1892

Дочь: Вера Викторовна

Мать ребёнка: Вейссе Юлия Густавовна

Ахтырка
Рождение ребёнка
После 01.01.1898

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Вейссе Юлия Густавовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вейссе Юлия Густавовна

Смерть
После 01.01.1898
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