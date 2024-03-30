Хист Феодор Иаковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хист Феодор Иаковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1824

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Хист Марина Феодорова

Мать ребёнка: Хист Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Хист Варвара Феодорова

Мать ребёнка: Хист Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Хист Евфимия Феодоров

Мать ребёнка: Хист Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
30.10.1819

Сын: Хист Дамиан Феодоров

Мать ребёнка: Хист Ксения Тимофеева

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Хист Мария Феодорова

Мать ребёнка: Хист Ксения Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хист Ксения Тимофеева

Смерть
До 1824
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