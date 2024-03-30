Хист Феодор Иаковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Хист Марина Феодорова
Мать ребёнка: Хист Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Хист Варвара Феодорова
Мать ребёнка: Хист Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Хист Евфимия Феодоров
Мать ребёнка: Хист Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
30.10.1819
Сын: Хист Дамиан Феодоров
Мать ребёнка: Хист Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Хист Мария Феодорова
Мать ребёнка: Хист Ксения Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хист Ксения Тимофеева
Смерть
До 1824