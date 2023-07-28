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Анна Герасимова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

14.06.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Рождение
14.06.1876 ст.

Отец: Герасим Иванов

Мать: Авдотья Максимова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 14 (15) июня 1876 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-218-2... Показать все
Крещение
15.06.1876 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дома крестьянка Марфа Александрова 56-25-218-218об-219
Восприемник
24.08.1907 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
24 августа 1907 у Николая Андреева Їоаннова 56-25-221-292об-293