Анна Герасимова
Место рождения
Дата рождения14.06.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
14.06.1876 ст.
Отец: Герасим Иванов
Мать: Авдотья Максимова
Дата рождения (крещения): 14 (15) июня 1876 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Герасимъ Ивановъ и жена его Авдотья Максимова 56-25-218-2... Показать все
Крещение
15.06.1876 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дома крестьянка Марфа Александрова 56-25-218-218об-219
Восприемник
24.08.1907 ст.
24 августа 1907 у Николая Андреева Їоаннова 56-25-221-292об-293