Табакаев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1940
Рождение ребёнка
21.04.1940
Сын: Табакаев Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Табакаева Мазеина Липатова Александра Федоровна
Зарубино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно