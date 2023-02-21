Табакаев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табакаев Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1940

Жена: Табакаева Мазеина Липатова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
21.04.1940

Сын: Табакаев Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Табакаева Мазеина Липатова Александра Федоровна

Зарубино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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