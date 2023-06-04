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Шестаков Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шестаков Петр Леонтьевич

Мать: Шестакова Евстафия Григорьевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шестаков Дмитрий Владимирови

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1829 ст.

Дочь: Шестакова Александра Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Шетакова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Шестакова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шестаков Феодосий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
22.04.1854

Сын: Шестаков Яков Владимирович

Мать ребёнка: Шестакова Мария Николаевна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шестаков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Александра Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно