Шестаков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шестаков Дмитрий Владимирови
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1829 ст.
Дочь: Шестакова Александра Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Шетакова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Шестакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шестаков Феодосий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1854
Сын: Шестаков Яков Владимирович
Мать ребёнка: Шестакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шестаков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Александра Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно