Макарова (Алпеева - Романова) Галина Вячеславовна - Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Алпеева - Романова) Галина Вячеславовна - Николаевна

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Место рождения

город Москва

Дата рождения

20.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1949

Отец: Романов Николай Сергеевич

Мать: Алпеева Валентина Дмитриевна

город Москва
Бракосочетание
07.08.1971

Муж: Макаров Валерий Константинович

город Приекуле Лиепайского района Латвийской ССР
Рождение ребёнка
03.04.1972

Сын: Макаров Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Макаров Валерий Константинович

город Приекуле Лиепайского района Латвийской ССР
Рождение ребёнка
10.02.1974

Дочь: Дубосарская - Степанова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Макаров Валерий Константинович

город Приекуле Лиепайского района Латвийской ССР
Рождение ребёнка
25.01.1983

Дочь: Кремпич Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Макаров Валерий Константинович

город Приекуле Лиепайского района Латвийской ССР
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