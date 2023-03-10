Макарова (Алпеева - Романова) Галина Вячеславовна - Николаевна
Место рождениягород Москва
Дата рождения20.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1949
город Москва
Бракосочетание
07.08.1971
город Приекуле Лиепайского района Латвийской ССР
Рождение ребёнка
03.04.1972
Сын: Макаров Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Макаров Валерий Константинович
город Приекуле Лиепайского района Латвийской ССР
Рождение ребёнка
10.02.1974
Дочь: Дубосарская - Степанова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Макаров Валерий Константинович
город Приекуле Лиепайского района Латвийской ССР
Рождение ребёнка
25.01.1983
Дочь: Кремпич Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Макаров Валерий Константинович
город Приекуле Лиепайского района Латвийской ССР