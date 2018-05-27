Козьманов Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьманов Алексей Фёдорович

Козьманов Алексей Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2018

Отец: Козьманов Фёдор Харлампиевич

Мать: Козьманова Валентина Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close